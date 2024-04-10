За словами віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі у компанії SpaceX триває обговорення щодо блокування роботи терміналів Starlink, які використовує у війні проти України злочинна армія РФ.

Що відомо про блокування роботи терміналів Starlink для російських окупантів

Ми працюємо з компанією SpaceX. Там була домашня вправа для нас та домашня вправа для SpaceX. Ми свою роботу зробили, — наголосив Федоров. Поширити

Він підкреслив, що наразі в компанії Starlink приймаються внутрішні рішення стосовно блокування роботи терміналів для російських окупантів на фронті.

Я впевнений, що буде результат. Не можу казати більше деталей, але ми це питання повинні закрити та вирішити. Зрозуміло як це зробити, тому чекаємо рішення. Зараз м’яч на стороні компанії SpaceX. Сподіваюся, що все вийде, — підкреслив Федоров. Поширити

Що відомо про використання армією РФ терміналів Starlink на фронті

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, злочинна армія РФ широко використовує термінали Starlink на фронті у війні проти України.

Зазначається, що командування окупаційної армії РФ широко використовує термінали для планування атак, управління БпЛА та іншими видами військової техніки.

Термінали потрапляють до Росії через складну мережу посередників.

Зокрема, як дізнались журналісти, деякі термінали для російських окупантів було придбано за допомогою Online-платформи eBay.

Підкреслюється, що контрабандний ринок з продажу терміналів Starlink за межами України сягає аж Судану.

Багато з цих суданських дилерів перепродують пристрої місцевим Силам швидкої підтримки (Rapid Support Forces), воєнізованому угрупованню, яке звинувачують у скоєнні таких звірств, як етнічно мотивовані вбивства, цілеспрямовані знущання з правозахисників, сексуальне насильство і спалення цілих громад, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу стверджують, що “тисячі білих пристроїв розміром з коробку для піци" приземлилися у "деяких американських супротивників і угруповань, звинувачених у воєнних злочинах.