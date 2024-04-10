За словами віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі у компанії SpaceX триває обговорення щодо блокування роботи терміналів Starlink, які використовує у війні проти України злочинна армія РФ.
Що відомо про блокування роботи терміналів Starlink для російських окупантів
Він підкреслив, що наразі в компанії Starlink приймаються внутрішні рішення стосовно блокування роботи терміналів для російських окупантів на фронті.
Що відомо про використання армією РФ терміналів Starlink на фронті
За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, злочинна армія РФ широко використовує термінали Starlink на фронті у війні проти України.
Зазначається, що командування окупаційної армії РФ широко використовує термінали для планування атак, управління БпЛА та іншими видами військової техніки.
Термінали потрапляють до Росії через складну мережу посередників.
Зокрема, як дізнались журналісти, деякі термінали для російських окупантів було придбано за допомогою Online-платформи eBay.
Підкреслюється, що контрабандний ринок з продажу терміналів Starlink за межами України сягає аж Судану.
Автори матеріалу стверджують, що “тисячі білих пристроїв розміром з коробку для піци" приземлилися у "деяких американських супротивників і угруповань, звинувачених у воєнних злочинах.
Starlink насправді має можливість відключати окремі термінали, і кожен елемент включає технологію геофіксації, яка повинна запобігти використанню в несанкціонованих країнах, хоча неясно, чи можуть продавці на чорному ринку обійти ці перешкоди (наприклад, зламавши програмне забезпечення).
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