По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в настоящее время в компании SpaceX продолжается обсуждение блокирования работы терминалов Starlink, которые использует в войне против Украины преступная армия РФ.

Что известно о блокировке работы терминалов Starlink для российских окупантов

Мы работаем с SpaceX. Имелось домашнее упражнение для нас и домашнее упражнение для SpaceX. Мы свою работу сделали, — подчеркнул Федоров. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время в компании Starlink принимаются внутренние решения по блокированию работы терминалов для российских оккупантов на фронте.

Я уверен, что будет результат. Не могу говорить больше деталей, но мы этот вопрос должны закрыть и решить. Понятно, как это сделать, поэтому ждем решения. Сейчас мяч на стороне SpaceX. Надеюсь, что все получится, — подчеркнул Федоров. Поделиться

Что известно об использовании армией РФ терминалов Starlink на фронте

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, преступная армия РФ широко использует терминалы Starlink на фронте в войне против Украины.

Отмечается, что командование оккупационной армии РФ широко использует терминалы для планирования атак, управления БПЛА и другими видами военной техники.

Терминалы попадают в Россию из-за сложной сети посредников.

В частности, как узнали журналисты, некоторые терминалы для российских окупантов были приобретены с помощью Online-платформы eBay.

Подчеркивается, что контрабандный рынок по продаже терминалов Starlink за пределами Украины доходит до Судана.

Многие из этих суданских дилеров перепродают устройства местным Силам быстрой поддержки (Rapid Support Forces), военизированной группировке, обвиняющейся в совершении таких зверств, как этнически мотивированные убийства, целенаправленные издевательства над правозащитниками, сексуальное насилие и сожжение целых общин, — говорится. Поделиться

Авторы материала утверждают, что тысячи белых устройств размером с коробку для пиццы приземлились в некоторых американских противников и группировок, обвиненных в военных преступлениях.