Си Цзиньпин разозлился из-за упреков касательно Украины

Как сообщает The New York Times, глава Китая Си Цзиньпин возмутился, что многие страны обвиняют Пекин в поддержке России на фоне ее захватнической войны против Украины.

Си Цзиньпин жестко ответил на критику со стороны союзников Украины

Мы против того, чтобы "украинский кризис" (так Китай называет войну РФ против Украины — ред.) использовался для перевода ответственности на третью страну, очернения ее имидж и разжигания новой холодной войны. Си Цзиньпин Глава Китая

По словам китайского лидера, он не стоял у истоков войны, не был ее стороной и якобы не участвовал в ней.

Журналисты обращают внимание на то, что таким образом Си жестко отреагировал на упреки партнеров Украины, в первую очередь США.

Как известно, официальный Вашингтон возмущается, что Китай не только является покупателем огромного количества российской нефти и газа, но и передает армии РФ спутниковые снимки, детали для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.

Европейские лидеры пытаются склонить Си на свою сторону

Французский лидер Эммануэль Макрон дал понять китайскому коллеге, что "без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы".

Он также добавил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или ее народом и не стремится к свержению режима Путина.

По убеждению Макрона, официальные Пекин и Париж "должны поддерживать тесный диалог".

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Китай должен "использовать все свое влияние на Россию, чтобы прекратить ее агрессивную войну против Украины".