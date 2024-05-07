Боррель пристыдил страны ЕС за неожиданное решение относительно Путина
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Боррель пристыдил страны ЕС за неожиданное решение относительно Путина

Боррель
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По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, он настоятельно призывал членов ЕС не отправлять своих представителей на "инаугурацию" нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Не все услышали призывы Борреля касательно "инаугурации" Путина

Как утверждает дипломат, после многих дискуссий со странами-членами он направил им всем сообщения со своим пониманием того, что "правильно было бы не посещать эту "инаугурацию".

Моим советом было не делать этого. Я думаю, что большинство государств-членов не будут участвовать.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС

Он также обратил внимание на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора и что выборы в России были ни честными, ни справедливыми.

Кроме того, Жозеп Боррель отмечает, что украинскому народу и многим западным лидерам будет трудно понять, почему в этой ситуации европейские представители будут присутствовать на "инаугурации" в Москве.

Это было бы четкое противоречие. Мой совет государствам-членам не посещать, и я надеюсь, что многие из них будут следовать этим указаниям. Но каждое государство-член полностью суверенно для того, чтобы решить — идти или не идти, — объяснил шеф европейской дипломатии.

Что известно об "инаугурации" Путина

Событие намечено на 7 мая 2024 года.

По предварительным данным, на "инаугурацию" российского диктатора прибудут представители по меньшей мере шести стран ЕС — Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Что интересно, Бельгия также планировала поучаствовать, однако передумала в последний момент.

США проигнорируют "инаугурацию" Путина, но до сих пор считают его "президентом".

Официальный Киев подчеркнул, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

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