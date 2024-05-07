Кадыров требует у армии РФ захватить Одессу и Харьков в ближайшие дни

Ставленик Путина в Чечне Рамзан Кадыров жалуется на то, что российские захватчики крайне медленно продвигаются на украинском фронте.

Кадыров снова размечтался о блицкриге в Украине

С новым абсурдным заявлением глава Чечни выступил по случаю инаугурации нелегитимного президента РФ Владимира Путина, диктатура которого длится более двух десятилетий.

Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забрать ближайшую территорию. Обязательно нужно Одессу, Харьков забрать, — приказал российским захватчикам Рамзан Кадыров. Поделиться

На таком абсурдном плане приспешник Путина решил не останавливаться.

Как оказалось, он также каким-то образом хочет заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать необходимые Кремлю бумаги.

Глава Чечни уточнил, что подразумевает документы, гарантирующие безопасность России, ее населению и русскоязычным людям, живущим в Украине.

Сможет ли Россия захватить Харьков

Российские пропагандисты все более активно распространяют фейки о том, что армия РФ будет пытаться захватить Харьков или другие города Украины.

По убеждению аналитиков, такими "вбросами" Кремль пытается растянуть украинские войска вдоль границы.

Большинство экспертов пришли к выводу, что реальной угрозы пока нет.

К примеру, генерал и бывший глава СБУ Маломуж уверяет, что у РФ не хватит сил взять Харьков.

Он считает, что для этого необходимо собрать минимум 1 млн человек.