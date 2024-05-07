Кадыров требует у армии РФ захватить Одессу и Харьков в ближайшие дни

Ставленик Путина в Чечне Рамзан Кадыров жалуется на то, что российские захватчики крайне медленно продвигаются на украинском фронте.
Кадыров снова размечтался о блицкриге в Украине
С новым абсурдным заявлением глава Чечни выступил по случаю инаугурации нелегитимного президента РФ Владимира Путина, диктатура которого длится более двух десятилетий.
На таком абсурдном плане приспешник Путина решил не останавливаться.
Как оказалось, он также каким-то образом хочет заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать необходимые Кремлю бумаги.
Глава Чечни уточнил, что подразумевает документы, гарантирующие безопасность России, ее населению и русскоязычным людям, живущим в Украине.
Сможет ли Россия захватить Харьков
Российские пропагандисты все более активно распространяют фейки о том, что армия РФ будет пытаться захватить Харьков или другие города Украины.
По убеждению аналитиков, такими "вбросами" Кремль пытается растянуть украинские войска вдоль границы.
Большинство экспертов пришли к выводу, что реальной угрозы пока нет.
К примеру, генерал и бывший глава СБУ Маломуж уверяет, что у РФ не хватит сил взять Харьков.
Он считает, что для этого необходимо собрать минимум 1 млн человек.
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