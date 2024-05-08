Українські військові зупинили російську ДРГ на Харківщині — Генштаб

Російська ДРГ намагалась прорватися у Харківській області. Але ворога вдалось зупинити.
ЗСУ зупинили російську ДРГ
Крім того, як зазначили військові, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських сил на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
У росіян є план захоплення Харкова і Сум
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум, але українські війська не знають, наскільки ці плани серйозні.
Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.
За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також "генерує дивізію резервів" (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних зусиль.
Скібіцький вважає, що цього недостатньо для операції із захоплення великого міста, але може бути достатньо для меншого завдання.
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