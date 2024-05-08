Українські військові зупинили російську ДРГ на Харківщині — Генштаб

ЗСУ зупинили російську ДРГ

Силами оборони недопущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області, — повідомляє Генштаб. Поширити

Крім того, як зазначили військові, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських сил на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

У росіян є план захоплення Харкова і Сум

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум, але українські війська не знають, наскільки ці плани серйозні.

Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні, — сказав Олександр Павлюк. Поширити

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також "генерує дивізію резервів" (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних зусиль.

Скібіцький вважає, що цього недостатньо для операції із захоплення великого міста, але може бути достатньо для меншого завдання.