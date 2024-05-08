Украинские военные остановили российскую ДРГ в Харьковской области — Генштаб

ВСУ остановили российскую ДРГ

Силами обороны недопущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области, — сообщает Генштаб. Поделиться

Кроме того, как отметили военные, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских сил на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

У россиян есть план захвата Харькова и Сум.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк подтвердил, что у РФ есть план захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.

Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают, — сказал Александр Павлюк. Поделиться

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить его до 50 000-70 000 военных. Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может приложить к основным усилиям.

Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.