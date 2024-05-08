Украинские военные остановили российскую ДРГ в Харьковской области — Генштаб

Российская ДРГ пыталась прорваться в Харьковской области. Но врага удалось остановить.
ВСУ остановили российскую ДРГ
Кроме того, как отметили военные, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских сил на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
У россиян есть план захвата Харькова и Сум.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк подтвердил, что у РФ есть план захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.
Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.
По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить его до 50 000-70 000 военных. Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может приложить к основным усилиям.
Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.
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