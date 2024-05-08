Армія РФ змінила тактику атак на Харків — The Times
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ змінила тактику атак на Харків — The Times

Атака армії РФ по Харкову
Джерело:  The Times

Журналісти видання The Times із посиланням на українських військових з'ясували, що злочинна армія РФ змінила тактику використання дронів “Shahed” під час атак на Харків.

Що відомо про нову підлу тактику атак армії РФ по Харкову

Журналісти видання зазначають, що російські окупанти проводять кампанію з дезінформації проти українських команд саперів, які знешкоджують ворожі дрони типу “Shahed”, бойова частина яких не вибухнула.

За словами 28-річного офіцера саперної групи, капітана Максима Томко, вибухотехніки перебувають у постійній напрузі.

Ми ніколи не знаємо, чи не вибухнув безпілотник-смертник, який не розірвався, який ми намагаємося знешкодити, через несправність, чи через те, що росіяни налаштували його, щоб вбити наших саперів, як вони стверджують у своїх телевізійних і "Телеграм"-постах, — пояснює військовий.

Автори матеріалу зазначають, що наразі Харків від дронів захищають підрозділи кулеметників, які пересуваються на пікапах.

За інформацією військових, протягом останнього року було збито ід 30 до 50 ворожих дронів-камікадзе.

Як ми адаптували свою тактику, так і росіяни адаптували свою.... Якщо раніше безпілотники "Шахед" літали проти нас по прямій на висоті менше кілометра, то тепер вони літають на висоті майже два кілометри. Без належної протиповітряної оборони збивати їх стає все важче, — зазначає командир 302-ї зенітної бригади, підполковник Олександр Козлов.

Внаслідок нещодавньої атаки злочинної армії РФ по стадіону в Салтівському районі Харкова постраждало вже семеро людей.

За інформацією обласної прокуратури, росіяни вдарили по стадіону однієї зі шкіл Салтівського району.

Отримали травми семеро мирних жителів. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років і дві жінки, — повідомляють у відомстві.

Пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. Правоохоронці та вибухотехніки встановлюють вид озброєння, яким завдали удару.

Що відомо про загрозу підготовки армії РФ до наступу на Харків

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону, російська окупаційна армія створює угруповання на території сусідньої з Харківською Курської області.

Синєгубов також зазначив, що на східному напрямку військові злочинці з армії РФ відновили наступальні дії.

Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути, — підкреслив глава ОВА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Моначинівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вперше атакувала Харківщину модифікованою ФАБ-1500 — що відомо
харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські військові зупинили російську ДРГ на Харківщині — Генштаб
Генштаб ЗСУ
дрг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?