Росія вперше атакувала Харківщину модифікованою ФАБ-1500 — що відомо

Що відомо про удар РФ модифікованою ФАБ-1500 по Харківщині

Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю — фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони, — повідомив слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов. Поширити

Він зауважує, що в даному прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих жителів і не було жодного військового.

ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Він підкреслив, що озброєння такої потужності проти населення Харківської області росіяни використали вперше.

Єдине, чого вони змогли досягти, — зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару, — йдеться в повідомленні. Поширити

РФ скинула на Харків три авіабомби

Російська армія вдень 5 травня завдала удару по Харкову трьома міжвидовими планерувальними боєприпасами УМПБ Д30.

Внаслідок атаки постраждало 15 людей.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ударів по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).

Крім житлових будинків та машин пошкоджено медичну установу, додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)