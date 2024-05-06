Росія вперше атакувала Харківщину модифікованою ФАБ-1500 — що відомо

Армія РФ вдарила модифікованими ФАБ-1500 по території Куп'янського району Харківської області, знищивши цілу вулицю. Внаслідок удару загинула літня жінка.
Що відомо про удар РФ модифікованою ФАБ-1500 по Харківщині
Він зауважує, що в даному прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих жителів і не було жодного військового.
ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.
Він підкреслив, що озброєння такої потужності проти населення Харківської області росіяни використали вперше.
РФ скинула на Харків три авіабомби
Російська армія вдень 5 травня завдала удару по Харкову трьома міжвидовими планерувальними боєприпасами УМПБ Д30.
Внаслідок атаки постраждало 15 людей.
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ударів по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).
Крім житлових будинків та машин пошкоджено медичну установу, додали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
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