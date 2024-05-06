Россия впервые атаковала Харьковщину модифицированной ФАБ-1500 — что известно

Армия РФ ударила модифицированными ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу. В результате удара погибла пожилая женщина.
Что известно об ударе РФ модифицированной ФАБ-1500 по Харьковщине
Он отмечает, что в данной пограничной деревне осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного.
ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска из самолета.
Он подчеркнул, что вооружение такой мощи против населения Харьковской области россияне использовали впервые.
РФ сбросила на Харьков 3 авиабомба
Российская армия днем 5 мая нанесла удар по Харькову тремя межвидовыми планировочными боеприпасами УМПБ Д30.
В результате атаки пострадали 15 человек.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас, калибр 30 см).
Кроме жилых домов и машин повреждено медицинское учреждение, добавили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
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