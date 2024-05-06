Россия впервые атаковала Харьковщину модифицированной ФАБ-1500 — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия впервые атаковала Харьковщину модифицированной ФАБ-1500 — что известно

Харьков
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Источник:  online.ua

Армия РФ ударила модифицированными ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу. В результате удара погибла пожилая женщина.

Что известно об ударе РФ модифицированной ФАБ-1500 по Харьковщине

Дрогнуло все вокруг, словно началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие — фугасную авиабомбу, весом полтора тонны, — сообщил следователь управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отмечает, что в данной пограничной деревне осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного.

ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска из самолета.

Он подчеркнул, что вооружение такой мощи против населения Харьковской области россияне использовали впервые.

Единственное, чего они смогли достичь, разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело извлекали из-под завалов после удара, — говорится в сообщении.

РФ сбросила на Харьков 3 авиабомба

Российская армия днем 5 мая нанесла удар по Харькову тремя межвидовыми планировочными боеприпасами УМПБ Д30.

В результате атаки пострадали 15 человек.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас, калибр 30 см).

Кроме жилых домов и машин повреждено медицинское учреждение, добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

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