Журналисты издания The Times со ссылкой на украинских военных выяснили, что преступная армия РФ изменила тактику использования дронов Shahed во время атак на Харьков.

Что известно о новой подлой тактике атак армии РФ по Харькову

Журналисты издания отмечают, что российские оккупанты проводят кампанию по дезинформации против украинских команд саперов, которые обезвреживают вражеские дроны типа Shahed, боевая часть которых не взорвалась.

По словам 28-летнего офицера саперной группы, капитана Максима Томко, взрывотехники находятся в постоянном напряжении.

Мы никогда не знаем, не взорвался ли неразорвавшийся беспилотник-смертник, который мы пытаемся обезвредить, из-за неисправности, или из-за того, что россияне настроили его, чтобы убить наших саперов, как они утверждают в своих телевизионных и "Телеграмм"-постах , — объясняет военный. Поделиться

Авторы материала отмечают, что Харьков от дронов защищают подразделения пулеметчиков, которые передвигаются на пикапах.

По информации военных, в течение последнего года было сбито от 30 до 50 вражеских дронов-камикадзе.

Как мы адаптировали свою тактику, так и россияне адаптировали свою... Если раньше беспилотники "Шахед" летали против нас по прямой на высоте меньше километра, то теперь они летают на высоте почти два километра. Без должной противовоздушной обороны сбивать их становится все труднее, отмечает командир 302-й зенитной бригады, подполковник Александр Козлов. Поделиться

В результате недавней атаки преступной армии РФ по стадиону в Салтовском районе Харькова пострадали уже семь человек.

По информации областной прокуратуры, россияне ударили по стадиону одной из школ Салтовского района.

Получили травмы семь мирных жителей. Среди них: девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет, мальчик 15 лет, мужчина 55 лет и две женщины, сообщают в ведомстве. Поделиться

Повреждена школа и близлежащие жилые дома. Правоохранители и взрывотехники устанавливают вид нанесенного ударом вооружения.

Что известно об угрозе подготовки армии РФ к наступлению на Харьков

По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова в эфире телемарафона, российская оккупационная армия создает группировки на территории соседней с Харьковской Курской области.

Синегубов также отметил, что на восточном направлении военные преступники из армии РФ возобновили наступательные действия.