Журналисты издания The Times со ссылкой на украинских военных выяснили, что преступная армия РФ изменила тактику использования дронов Shahed во время атак на Харьков.
Что известно о новой подлой тактике атак армии РФ по Харькову
Журналисты издания отмечают, что российские оккупанты проводят кампанию по дезинформации против украинских команд саперов, которые обезвреживают вражеские дроны типа Shahed, боевая часть которых не взорвалась.
По словам 28-летнего офицера саперной группы, капитана Максима Томко, взрывотехники находятся в постоянном напряжении.
Авторы материала отмечают, что Харьков от дронов защищают подразделения пулеметчиков, которые передвигаются на пикапах.
По информации военных, в течение последнего года было сбито от 30 до 50 вражеских дронов-камикадзе.
В результате недавней атаки преступной армии РФ по стадиону в Салтовском районе Харькова пострадали уже семь человек.
По информации областной прокуратуры, россияне ударили по стадиону одной из школ Салтовского района.
Повреждена школа и близлежащие жилые дома. Правоохранители и взрывотехники устанавливают вид нанесенного ударом вооружения.
Что известно об угрозе подготовки армии РФ к наступлению на Харьков
По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова в эфире телемарафона, российская оккупационная армия создает группировки на территории соседней с Харьковской Курской области.
Синегубов также отметил, что на восточном направлении военные преступники из армии РФ возобновили наступательные действия.
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