В Харькове врачи спасли конечности раненым в результате обстрела РФ детям

В Харькове врачи спасли ноги двум ребятам, которые были ранены в результате российского удара по городу 8 мая. Трое детей находятся в реанимации.
Врачи спасли концовки харьковским детям
Как рассказал руководитель одной из больниц Руслан Врагов, в их больницу госпитализировали троих детей 2009 года рождения и 55-летнего мужчину.
По его словам, у одного из ребят ранение головы и осколочное поражение легких, у других двоих — открытые переломы бедра и голеностопного сустава. 55-летний мужчина получил контузию, у него также нарушение сознания. Он остается в больнице, добавил Врагов.
Удар РФ по Харькову 8 мая
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе в 13:30. Позже он добавил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.
Позже стало известно о еще одном раненом мальчике, которому 12 лет.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что состояние одного из пострадавших детей тяжелое.
Также известно, что пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.
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