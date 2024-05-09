В Харькове врачи спасли конечности раненым в результате обстрела РФ детям
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове врачи спасли конечности раненым в результате обстрела РФ детям

стадион
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Источник:  Суспільне

В Харькове врачи спасли ноги двум ребятам, которые были ранены в результате российского удара по городу 8 мая. Трое детей находятся в реанимации.

Врачи спасли концовки харьковским детям

Как рассказал руководитель одной из больниц Руслан Врагов, в их больницу госпитализировали троих детей 2009 года рождения и 55-летнего мужчину.

Мальчики все были в тяжелом состоянии. Были вызваны специалисты других больниц, привлечены травматологи, анестезиологи, хирурги. Состояние ребят пришлось стабилизировать, они в нашей больнице оставались сутки в интенсивной терапии. Наутро их состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас все трое ребят переведены в профильные медучреждения, — сказал Врагов.

По его словам, у одного из ребят ранение головы и осколочное поражение легких, у других двоих — открытые переломы бедра и голеностопного сустава. 55-летний мужчина получил контузию, у него также нарушение сознания. Он остается в больнице, добавил Врагов.

Удар РФ по Харькову 8 мая

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе в 13:30. Позже он добавил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Есть данные о двух пострадавших детях — мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается.

Позже стало известно о еще одном раненом мальчике, которому 12 лет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что состояние одного из пострадавших детей тяжелое.

Также известно, что пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

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