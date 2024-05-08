Аналитики портала Defense Express отмечают, что Румыния готова обсуждать передачу Украине ПВО Patriot в обмен на соответствующую компенсацию.
Почему Румыния сомневается с передачей Украине ПВО Patriot
Аналитики отмечают, что Румыния действительно не имеет значительных объемов систем ПВО и ракет к ним.
Эксперты ссылаются на открытые источники, по информации которых оценки имеющихся запасов ПВО Румынии отличаются друг от друга.
В частности, согласно одним данным, на вооружении Румынии находятся 4 батареи ЗРК Patriot и только одна из них находится на боевом дежурстве, в то время как другие используются для учений.
Авторитетное издание The Military Balance 2023 года утверждает, что по состоянию на начало 2023 года Румыния имела на вооружении 8 пусковых установок M903 Patriot PAC-3 MSE.
Однако эксперты предупреждают, что, кроме ЗРК Patriot, Румыния больше не имеет современных ПВО.
По материалам The Military Balance 2023, румынская система ПВО имеет вооружение 8 ЗРК MIM-23 HAWK, которые США производили еще в 1950-х годах прошлого века.
Кроме этого, в Румынии также есть 5 советских С-75М3 "Волхов", созданные в 50-60-х годах прошлого века.
Также известно, что по контракту от 2017 года Румыния заказывала в США поставку семи батарей ЗРК Patriot, однако до сих пор не получила 3 таких комплекса.
В каких условиях Румыния согласится передать Украине ЗРК Patriot
По мнению аналитиков, Румыния действительно может согласиться передать Украине одну батарею ЗРК Patriot в обмен на ускорение поставок из США еще трех таких комплексов.
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