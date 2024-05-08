Аналитики портала Defense Express отмечают, что Румыния готова обсуждать передачу Украине ПВО Patriot в обмен на соответствующую компенсацию.

Почему Румыния сомневается с передачей Украине ПВО Patriot

Аналитики отмечают, что Румыния действительно не имеет значительных объемов систем ПВО и ракет к ним.

Эксперты ссылаются на открытые источники, по информации которых оценки имеющихся запасов ПВО Румынии отличаются друг от друга.

В частности, согласно одним данным, на вооружении Румынии находятся 4 батареи ЗРК Patriot и только одна из них находится на боевом дежурстве, в то время как другие используются для учений.

Авторитетное издание The Military Balance 2023 года утверждает, что по состоянию на начало 2023 года Румыния имела на вооружении 8 пусковых установок M903 Patriot PAC-3 MSE.

Из вышеприведенных данных все равно следует, что определенный "резерв" по Patriot для Украины в Румынии есть, — подчеркивают аналитики. Поделиться

Однако эксперты предупреждают, что, кроме ЗРК Patriot, Румыния больше не имеет современных ПВО.

По материалам The Military Balance 2023, румынская система ПВО имеет вооружение 8 ЗРК MIM-23 HAWK, которые США производили еще в 1950-х годах прошлого века.

Кроме этого, в Румынии также есть 5 советских С-75М3 "Волхов", созданные в 50-60-х годах прошлого века.

Интересно, что эти MIM-23 HAWK и С-75М3 в Румынии использовались для обеспечения противовоздушной обороны Бухареста. По тем же советским ЗРК "Волхов" в открытом доступе есть данные, которые последний раз их Румыния привлекала к учебным стрельбам аж в 2018 году, сами румынские военные очерчивают, что им Patriot нужен именно для замены С-75М3, — подчеркивают аналитики. Поделиться

Также известно, что по контракту от 2017 года Румыния заказывала в США поставку семи батарей ЗРК Patriot, однако до сих пор не получила 3 таких комплекса.

В каких условиях Румыния согласится передать Украине ЗРК Patriot

По мнению аналитиков, Румыния действительно может согласиться передать Украине одну батарею ЗРК Patriot в обмен на ускорение поставок из США еще трех таких комплексов.