Президент Румынии готов обсудить передачу Украине системы ПВО Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину.
В Румынии обсудят передачу Украине ЗРК Patriot
Президент Румынии Йоханнис сказал об этом журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом.
Как сообщает Reuters, в 2017 году Румыния подписала соглашение на закупку Patriots на сумму 4 миллиарда долларов США, первая партия была доставлена в 2020 году.
В Румынии работает одна батарея этой ЗРК, однако Йоханнис сказал, что обсуждение касалось еще одной почти готовой батареи.
В Белом доме заявили, что Байден поблагодарил Румынию за ее приверженность безопасности восточного фланга НАТО, включая Черноморский регион, и приветствовал ее инвестиции в оборону, превышающие цель НАТО по расходам 2% ВВП.
Украина призывает предоставить больше ПВО
В апреле после массированных атак РФ на энергосистему Украины президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО.
Германия пообещала поставить дополнительную батарею Patriot, а Испания поставит зенитные ракеты Patriot.
Другие европейские страны, включая Грецию, Нидерланды, Польшу, Румынию и Швецию также имеют системы Patriot. Однако Греция и Польша уже сказали, что не могут передать ПВО Украине.
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