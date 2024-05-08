Президент Румынии готов обсудить передачу Украине системы ПВО Patriot
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Румынии готов обсудить передачу Украине системы ПВО Patriot

Йоханнис и Байден
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Источник:  Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину.

В Румынии обсудят передачу Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Йоханнис сказал об этом журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом.

В последние несколько недель шла дискуссия о том, кто может послать системы Patriot в Украину. Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить, потому что оставить Румынию без противовоздушной обороны неприемлемо.

Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис

Президент Румынии

Как сообщает Reuters, в 2017 году Румыния подписала соглашение на закупку Patriots на сумму 4 миллиарда долларов США, первая партия была доставлена ​​в 2020 году.

В Румынии работает одна батарея этой ЗРК, однако Йоханнис сказал, что обсуждение касалось еще одной почти готовой батареи.

В Белом доме заявили, что Байден поблагодарил Румынию за ее приверженность безопасности восточного фланга НАТО, включая Черноморский регион, и приветствовал ее инвестиции в оборону, превышающие цель НАТО по расходам 2% ВВП.

Украина призывает предоставить больше ПВО

В апреле после массированных атак РФ на энергосистему Украины президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО.

Германия пообещала поставить дополнительную батарею Patriot, а Испания поставит зенитные ракеты Patriot.

Другие европейские страны, включая Грецию, Нидерланды, Польшу, Румынию и Швецию также имеют системы Patriot. Однако Греция и Польша уже сказали, что не могут передать ПВО Украине.

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