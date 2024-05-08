Президент Румунії готовий обговорити передачу Україні системи ППО Patriot

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну.

У Румунії обговорять передачу Україні ЗРК Patriot

Президент Румунії Йоханніс сказав про це журналістам у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що залишити Румунію без протиповітряної оборони неприйнятно. Клаус Йоханніс Президент Румунії

Як повідомляє Reuters, у 2017 році Румунія підписала угоду на закупівлю Patriots на суму 4 мільярди доларів США, перша партія була доставлена ​​в 2020 році.

У Румунії працює одна батарея цієї ЗРК, однак Йоханніс сказав, що обговорення стосувалося ще однієї батареї, яка майже готова.

У Білому домі заявили, що Байден подякував Румунії за її відданість безпеці східного флангу НАТО, включно з Чорноморським регіоном, і привітав її інвестиції в оборону, які перевищують ціль НАТО щодо витрат 2% ВВП.

I had a very consistent discussion today in Washington, D.C., with @POTUS Joe Biden, at the @WhiteHouse, on the Strategic Partnership between Romania 🇷🇴 and the United States 🇺🇸, including cooperation on security, economic, and energy issues. pic.twitter.com/4wlMozkKxu — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 7, 2024

Україна закликає надати більше ППО

У квітні після масованих атака РФ на енергосистему Україні президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні більше систем ППО.

Німеччина пообіцяла поставити додаткову батарею Patriot, а Іспанія поставить зенітні ракети Patriot.

Інші європейські країни, включаючи Грецію, Нідерланди, Польщу, Румунію та Швецію, також мають системи Patriot. Однак Греція та Польща вже сказали, що не можуть передати ППО Україні.