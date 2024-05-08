Аналітики порталу Defense Express зазначають, що Румунія готова обговорювати передачу Україні ППО Patriot в обмін на відповідну компенсацію.

Чому Румунія вагається із передачею Україні ППО Patriot

Аналітики зазначають, що Румунія насправді не має значних обсягів систем ППО та ракет до них.

Експерти посилаються на відкриті джерела, за інформацією яких, оцінки наявних запасів ППО Румунії відрізняються одна від одної.

Зокрема, згідно з одними даними, на озброєнні Румунії перебуває 4 батареї ЗРК Patriot і лише одна з них перебуває на бойовому чергуванні, тоді як інші використовуються для навчань.

Авторитетне видання The Military Balance 2023 стверджує, що станом на початок 2023 року Румунія мала на озброєнні 8 пускових установок M903 Patriot PAC-3 MSE.

Із наведених вище даних все рівно випливає, що певний "резерв" по Patriot для України в Румунії є, — підкреслюють аналітики. Поширити

Однак експерти попереджають, що окрім ЗРК Patriot Румунія більше не має сучасних ППО.

За матеріалами The Military Balance 2023, румунська система ППО має на озброєнні 8 ЗРК MIM-23 HAWK, які США виробляли ще у 1950-х роках минулого століття.

Окрім цього в Румунії також є 5 радянських С-75М3 "Волхов", створені у 50-60-х роках минулого століття.

Цікаво, що ці MIM-23 HAWK та С-75М3 в Румунії використовувались для забезпечення протиповітряної оборони Бухаресту. По тим же радянським ЗРК "Волхов" у відкритому доступі є дані, що востаннє їх Румунія залучала до навчальних стрільб аж в 2018 році, самі румунські військові окреслюють, що їм Patriot потрібен саме для заміни С-75М3, — підкреслюють аналітики. Поширити

Також відомо, що за контрактом від 2017 року Румунія замовляла в США поставку семи батарей ЗРК Patriot, однак ще досі не отримала 3 таких комплекси.

За яких умов Румунія погодиться передати Україні ЗРК Patriot

На думку аналітиків, Румунія дійсно може погодитись передати Україні одну батарею ЗРК Patriot в обмін на прискорення поставок зі США ще трьох таких комплексів.