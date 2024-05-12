Ситуація у Харківській області на тлі нового наступу армії РФ продовжує загострюватися. Так, вночі 12 травня стало відомо, що українські воїни були змушені залишити деякі позиції на півночі Харківщини, і населені пункти перейшли під контроль ворога.

Що відбувається у Харківській області

Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України.

За словами бійців, 11 травня о 14:00 розпочалися бої за н.п. Глибоке, який має стратегічне значення.

Попри те, що армія РФ зазначає шалених втрат, вона все одно намагається просунутися вперед.

Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під російський контроль. Станом на 20:00 йдуть бої за населений пункт Глибоке, — заявили бійці НГУ. Поширити

Члени команди DeepState звернули увагу на те, що на одному з відео підрозділу "Гострі картузи" ворожа піхотна колона рухається південніше села Мороховець.

Окрім того, наголошується, що в південній частині села Огірцеве, що біля Вовчанська, дрони фіксували ворожу техніку, що свідчить про просування ворога.

Уночі проєкт DeepState також отримав дані про те, що російські загарбники просунулися в Красногорівці, біля Володимирівки та окупували Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Новий наступ РФ на Харківську область. Що відомо

10 травня російські загарбники спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту ЗСУ спрямували резервні підрозділи.

Ввечері український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.