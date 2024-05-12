Российская авиация продолжает сбрасывать авиабомбы на мирное население Харьковской области. По состоянию на утро 12 мая известно о не менее трех погибших.

РФ убивает мирных украинцев в Харьковской области

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, под удары российских захватчиков попали 27 населённых пунктов в регионе.

В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов погибла 73-летняя женщина.

В пгт Вильча Чугуевского района в результате обстрела КАБ поврежден корпус гериатрического пансионата.

12 мая 01:00 г. Волчанск получил ранение 38-летний мужчина.

В селе Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет.

Кроме того, сообщается, что в селе Веселое Лозовский район из-за детонации боеприпаса травмирован 37-летний мужчина.

11 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Пострадали четверо мужчин от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина. Погиб 51-летний мужчина. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Армия РФ продолжает атаковать Харьковскую область

В течение 12 мая бойцы ВСУ на Купянском направлении отразили 19 атак, в том числе в районах н.п. Синковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области.

На Слобожанском направлении отразили 12 атак, в том числе в районах н.п. Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пильная, Волчанск, Бугроватката. Харьковской области.

Олег Синегубов также обращает внимание на то, что 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского и 570 человек эвакуированы волонтерами.

В общей сложности было эвакуировано 4073 человека.