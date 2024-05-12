Російська авіація продовжує скидати авіабомби на мирне населення Харківської області. Станом на ранок 12 травня відомо про щонайменше трьох загиблих.

РФ вбиває мирних українців на Харківщині

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під удари російських загарбників потрапили 27 населених пунктів у регіоні.

У місті Вовчанськ у результаті ворожого обстрілу загинула 73-річна жінка.

У смт Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.

12 травня 01:00 м. Вовчанськ дістав поранення 38-річний чоловік.

У селі Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.

Окрім того, повідомляється, що у селі Веселе Лозівський район через детонацію боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.

11 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік. Олег Синєгубов Очільник Харківської ОВА

Армія РФ продовжує атакувати Харківську область

Протягом 12 травня бійці ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка, що на Харківщині.

На Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватката ін. Харківської області

Олег Синєгубов також звертає увагу на те, що наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами.

Загалом було евакуйовано 4073 людей.