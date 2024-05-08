За словами керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, попри просування окупаційної армії РФ на фронті Україна все ще може здобути перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні.
Як у НАТО оцінюють ситуацію на фронті в Україні
Бауер визнав, що затримка західних партнерів із допомогою Україні негативно вплинула на ситуацію у війні в Україні.
Очільник військового комітету НАТО зазначив, що Україна ще має шанси на перемогу у війні, оскільки просування і успіхи російських окупантів на фронті залишаються обмеженими і не набули стратегічного характеру.
Він зазначив, що західні партнери взмозі і надалі надавати військову допомогу Україні або за рахунок вичерпання власних запасів, або через тиск на оборонну промисловість щодо збільшення виробничих потужностей.
Що кажуть в Україні
За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі російським окупантам вдалось прорватись у Красногорівку на Донеччині, однак українські військові вже заблокували просування штурмових груп злочинної армії РФ.
Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.
У той же час, за словами командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, наразі на фронті в Україні складається чи не найбільш загрозлива ситуація від початку розв’язаної Росією масштабної злочинної війни.
Він додав, що українські військові готуються до такого сценарію та роблять все від себе можливе.
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