За словами керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, попри просування окупаційної армії РФ на фронті Україна все ще може здобути перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні.

Як у НАТО оцінюють ситуацію на фронті в Україні

Бауер визнав, що затримка західних партнерів із допомогою Україні негативно вплинула на ситуацію у війні в Україні.

Очільник військового комітету НАТО зазначив, що Україна ще має шанси на перемогу у війні, оскільки просування і успіхи російських окупантів на фронті залишаються обмеженими і не набули стратегічного характеру.

Найважливіше, що ми продовжуємо надсилати допомогу. І чим довше триває війна, тим складніше це робити. Багато країн уже два роки дають зброю і боєприпаси зі своїх запасів, але і вони не безкінечні, — попередив Бауер. Поширити

Він зазначив, що західні партнери взмозі і надалі надавати військову допомогу Україні або за рахунок вичерпання власних запасів, або через тиск на оборонну промисловість щодо збільшення виробничих потужностей.

Ймовірно, знадобиться щонайменше рік для того, щоб справді досягти більшого виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. На окупованій частині України перебуває 450 тис росіян, — пояснив глава військового комітету НАТО. Поширити

Що кажуть в Україні

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі російським окупантам вдалось прорватись у Красногорівку на Донеччині, однак українські військові вже заблокували просування штурмових груп злочинної армії РФ.

Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають, — пояснив спікер ОСУВ “Хортиця”. Поширити

У той же час, за словами командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, наразі на фронті в Україні складається чи не найбільш загрозлива ситуація від початку розв’язаної Росією масштабної злочинної війни.

У 2022 році ми побачили несучасну російську армію, "чмонь" та недостатню кількість офіцерів з бойовим досвідом. Але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог вчиться та розвивається. Ми втратили багато часу, тягнули з мобілізацією, а ворог готувався до нового етапу просування військ. Ми не знаємо точних сценаріїв — Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються, — підкреслив Жорін. Поширити

Він додав, що українські військові готуються до такого сценарію та роблять все від себе можливе.