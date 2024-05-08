Країни НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні готують проект декларації, який міститиме відмову від відправки військових в Україну.
Що відомо про рішення НАТО відмовитись від варіанту відправки військових в Україну
За інформацією видання, наразі групу з 50 країн, які надають Україні військову допомогу у форматі “Рамштайн” продовжує очолювати глава Міноборони США Ллойд Остін.
Журналісти додають, що НАТО продовжує зміцнювати свій східний фланг на тлі загрози з боку Росії.
Що відомо про прогрози Росії НАТО у разі введення західних військ в Україну
Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що у разі відправки французьких військових в Україну окупаційна армія РФ вважатиме їх законними цілями.
За її словами, Росія нібито фіксує зростання кількості загиблих громадян Франції серед жертв кремлівської агресії в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-