Однак на липневому саміті буде вирішено передати це завдання штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Цей крок має практичну причину: 99% матеріалів, які доставляються до Києва, надходять від 32 партнерів Атлантичного альянсу. Але є й політичне пояснення: дії західного блоку будуть більш одностайними як в очах вітчизняної громадської думки, так і в очах Володимира Путіна, — зазначають автори матеріалу.