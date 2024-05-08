НАТО планує офіційно відмовитись від відправки військових в Україну
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НАТО планує офіційно відмовитись від відправки військових в Україну

Прапори Україна-НАТО
Джерело:  Corriere della Sera

Країни НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні готують проект декларації, який міститиме відмову від відправки військових в Україну. 

Що відомо про рішення НАТО відмовитись від варіанту відправки військових в Україну

За інформацією видання, наразі групу з 50 країн, які надають Україні військову допомогу у форматі “Рамштайн” продовжує очолювати глава Міноборони США Ллойд Остін.

Однак на липневому саміті буде вирішено передати це завдання штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Цей крок має практичну причину: 99% матеріалів, які доставляються до Києва, надходять від 32 партнерів Атлантичного альянсу. Але є й політичне пояснення: дії західного блоку будуть більш одностайними як в очах вітчизняної громадської думки, так і в очах Володимира Путіна, — зазначають автори матеріалу.

Журналісти додають, що НАТО продовжує зміцнювати свій східний фланг на тлі загрози з боку Росії.

З фронту надходять тривожні новини. Є побоювання, що росіяни можуть пробити східні рубежі. Крім того, такі міста, як Харків і Одеса, залишилися без щита: легка мішень для путінських бомбардувань. Негайно потрібна важка артилерія та системи протиповітряної оборони, — наголошують автори матеріалу.

Що відомо про прогрози Росії НАТО у разі введення західних військ в Україну

Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що у разі відправки французьких військових в Україну окупаційна армія РФ вважатиме їх законними цілями.

Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати — для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною. Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього, — зухвало заявила Захарова.

За її словами, Росія нібито фіксує зростання кількості загиблих громадян Франції серед жертв кремлівської агресії в Україні.

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