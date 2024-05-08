Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность... Должны его разочаровать — для нас ситуация выглядит более чем определенной. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого, — дерзко заявила Захарова.