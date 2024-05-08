НАТО планирует официально отказаться от отправки военных в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО планирует официально отказаться от отправки военных в Украину

Флаги Украина-НАТО
Читати українською
Источник:  Corriere della Sera

Страны НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне готовят проект декларации, содержащий отказ от отправки военных в Украину.

Что известно о решении НАТО отказаться от варианта отправки военных в Украину

По информации издания, в настоящее время группу из 50 стран, оказывающих Украине военную помощь в формате "Рамштайн", продолжает возглавлять глава Минобороны США Ллойд Остин.

Однако на июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Этот шаг имеет практическую причину: 99% доставляемых в Киев материалов поступают от 32 партнеров Атлантического альянса. Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушны как в глазах отечественного общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина, отмечают авторы материала.

Журналисты добавляют, что НАТО продолжает укреплять свой восточный фланг на фоне угрозы России.

С фронта поступают тревожные новости. Есть опасения, что россияне могут пробить восточные рубежи. Кроме того, такие города как Харьков и Одесса остались без щита: легкая мишень для путинских бомбардировок. Немедленно нужна тяжелая артиллерия и системы противовоздушной обороны, — отмечают авторы материала.

Что известно о угрозах России НАТО в случае введения западных войск в Украину

Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что в случае отправки французских военных в Украину оккупационная армия РФ сочтет их законными целями.

Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность... Должны его разочаровать — для нас ситуация выглядит более чем определенной. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого, — дерзко заявила Захарова.

По ее словам, Россия фиксирует рост числа погибших граждан Франции среди жертв кремлевской агрессии в Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Венгрии сделали неожиданное заявление о планах НАТО по помощи Украине
Петер Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО обвинило Россию в подрывной деятельности на своей территории
НАТО
НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин уже готов к операции против НАТО — разведка Польши
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?