Страны НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне готовят проект декларации, содержащий отказ от отправки военных в Украину.
Что известно о решении НАТО отказаться от варианта отправки военных в Украину
По информации издания, в настоящее время группу из 50 стран, оказывающих Украине военную помощь в формате "Рамштайн", продолжает возглавлять глава Минобороны США Ллойд Остин.
Журналисты добавляют, что НАТО продолжает укреплять свой восточный фланг на фоне угрозы России.
Что известно о угрозах России НАТО в случае введения западных войск в Украину
Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что в случае отправки французских военных в Украину оккупационная армия РФ сочтет их законными целями.
По ее словам, Россия фиксирует рост числа погибших граждан Франции среди жертв кремлевской агрессии в Украине.
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