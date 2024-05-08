В Угорщині назвали "божевільною" місію НАТО з надання допомоги Україні
Категорія
Світ
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В Угорщині назвали "божевільною" місію НАТО з надання допомоги Україні

Угорщина
Джерело:  Reuters

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн.

Угорщина проти надання допомоги Україні від НАТО

Угорщина не братиме участі в "божевільній місії" НАТО з надання допомоги Україні, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

У квітні союзники по НАТО домовилися почати планування довгострокової військової підтримки України, створивши фонд у розмірі 100 млрд євро (107 млрд дол), пише Reuters.

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн (контактна група з питань оборони України — ред).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд країни раніше виступав проти цього плану.

Угорщина залишиться осторонь від божевільної місії НАТО, попри тиск, — заявив він на заході в Лондоні.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Війна в Україні — позиція Угорщини

Влада Угорщини весь час намагається блокувати виділення допомоги Україні. Зокрема, раніше ця країна накладала вето на 50 млрд євро допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. Альянс нібито може перетнути "червону лінію".

Як заявив головний дипломат Угорщини, європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.

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