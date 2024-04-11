Угорщина планує нові обмеження щодо імпорту агропродукції з України

Угорщина продовжує обмеження на імпорт агропродукції з України

За словами Надя, це захистить місцевих фермерів від ринкових коливань.

Про це повідомляє Assosiated Press, посилаючись на заяву угорського профільного міністра.

Серед іншого Надь заявив, що рішення Євросоюзу дозволити безмитний імпорт агропродукції з України у 2022 році, щоб допомогти утримати економіку після повномасштабного вторгнення Росії, призвело до "значного надлишку пропозиції та значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

Посадовець також звинуватив ЄС та його виконавчу комісію у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом, і підкреслив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".

За його словами, уряд Угорщини ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати владі про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження. Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського збіжжя. Поширити

Що відомо про скасування мит на українську сільгосппродукцію

Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Наприкінці січня Єврокомісія виступила із пропозицією продовжити його ще на рік. Ці заходи продовжували й у 2023 році.

Водночас проти виступили польські фермери, які почали акції протесту. Вони блокують дороги, автостради та автомагістралі.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

Євросоюз продовжив скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року.

Припинення імпорту українського зерна

Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів. Поширити

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.