Венгрия планирует новые ограничения импорта агропродукции из Украины

Венгрия продолжает ограничение на импорт агропродукции из Украины

По словам Надя, это оградит местных фермеров от рыночных колебаний.

Об этом сообщает Assosiated Press, ссылаясь на заявление венгерского профильного министра.

Среди прочего, Надь заявил, что решение Евросоюза разрешить беспошлинный импорт агропродукции из Украины в 2022 году, чтобы помочь удержать экономику после полномасштабного вторжения России, привело к "значительному избытку предложения и значительно более низким ценам" на европейском сельскохозяйственном рынке.

Чиновник также обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом, и подчеркнул, что Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры "в пределах своей национальной компетенции".

По его словам, правительство Венгрии приняло план по пяти пунктам для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться властям о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения. Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна. Поделиться

Что известно об отмене пошлин на украинскую сельхозпродукцию

Беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз действует с июня 2022 года. В конце января Еврокомиссия выступила с предложением продлить его еще на год. Эти мероприятия продолжали и в 2023 году.

В то же время против выступили польские фермеры, начавшие акции протеста. Они блокируют дороги, автомагистрали и автомагистрали.

Затем, 14 марта, депутаты Европарламента внесли поправки в предложение по Украине по усилению гарантий для фермеров ЕС, которые просили на случай роста украинской продукции.

Евросоюз продлил отмену пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года.

Прекращение импорта украинского зерна

После полномасштабного вторжения России украинские порты в Черном море были заблокированы, поэтому Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты поставок, в частности через Польшу и Румынию.

В 2022 году Польша и Румыния совместно способствовали экспорту зерновых из Украины. Дополнительное предложение зерна на их рынках повлекло за собой давление на фермеров, поскольку повлияло на цены и возможности хранения зерновых. В двух странах происходили местные протесты против правительств. Поделиться

По оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от наплыва более дешевого украинского зерна на их рынки.