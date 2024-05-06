Повернення українських чоловіків з-за кордону. Угорщина озвучила своє рішення

Угорська влада не збирається передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку.
Угорщина знову відмовляється допомагати Україні
З гучною заявою з цього приводу виступив віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн.
Він почав запевняти в тому, що "кожний біженець" з України у нас у "цілковитій безпеці та отримує всю допомогу".
За його словами, у випадку закарпатських угорців це "природний національний обов’язок" Будапешта, а у випадку з громадянами України — це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.
Чи будуть повертати українських чоловіків з-за кордону
23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.
За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, офіційний Київ не збирається примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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