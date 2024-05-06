Повернення українських чоловіків з-за кордону. Угорщина озвучила своє рішення
Категорія
Світ
Дата публікації

Повернення українських чоловіків з-за кордону. Угорщина озвучила своє рішення

Жолт Шем’єн
Джерело:  online.ua

Угорська влада не збирається передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку.

Угорщина знову відмовляється допомагати Україні

З гучною заявою з цього приводу виступив віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн.

Він почав запевняти в тому, що "кожний біженець" з України у нас у "цілковитій безпеці та отримує всю допомогу".

Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть.

Жолт Шем’єн

Жолт Шем’єн

Віцепрем’єр-міністр Угорщини

За його словами, у випадку закарпатських угорців це "природний національний обов’язок" Будапешта, а у випадку з громадянами України — це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.

Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо, — додав угорський політик.

Чи будуть повертати українських чоловіків з-за кордону

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, офіційний Київ не збирається примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації — облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення, — заявила віцепрем'єрка.

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