Повернення українських чоловіків з-за кордону. Угорщина озвучила своє рішення

Угорщина знову відмовляється допомагати Україні

З гучною заявою з цього приводу виступив віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн.

Він почав запевняти в тому, що "кожний біженець" з України у нас у "цілковитій безпеці та отримує всю допомогу".

Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть. Жолт Шем’єн Віцепрем’єр-міністр Угорщини

За його словами, у випадку закарпатських угорців це "природний національний обов’язок" Будапешта, а у випадку з громадянами України — це гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції.

Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо, — додав угорський політик. Поширити

Чи будуть повертати українських чоловіків з-за кордону

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, офіційний Київ не збирається примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.