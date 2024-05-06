Возвращение украинских мужчин из-за границы. Венгрия озвучила свое решение

Венгерские власти не собираются передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста.
Венгрия снова отказывается помогать Украине
С громким заявлением по этому поводу выступил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.
Он начал уверять в том, что "каждый беженец" из Украины у нас в "полной безопасности и получает всю помощь".
По его словам, в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с гражданами Украины — это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.
Будут ли возвращать украинских мужчин из-за границы
23 апреля 2024 года Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.
По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, официальный Киев не собирается принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
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