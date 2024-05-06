Возвращение украинских мужчин из-за границы. Венгрия озвучила свое решение

Венгрия снова отказывается помогать Украине

С громким заявлением по этому поводу выступил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.

Он начал уверять в том, что "каждый беженец" из Украины у нас в "полной безопасности и получает всю помощь".

Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, есть ли человек, по словам украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их насмерть. Желт Шемьен Вице-премьер-министр Венгрии

По его словам, в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с гражданами Украины — это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.

Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где люди гибнут. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим, — добавил венгерский политик. Поделиться

Будут ли возвращать украинских мужчин из-за границы

23 апреля 2024 года Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, официальный Киев не собирается принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.