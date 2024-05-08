В Венгрии назвали "сумасшедшей" миссию НАТО по оказанию помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Венгрии назвали "сумасшедшей" миссию НАТО по оказанию помощи Украине

Венгрия
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Источник:  Reuters

Согласно планам НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн.

Венгрия против оказания помощи Украине от НАТО

Венгрия не будет участвовать в "сумасшедшей миссии" НАТО по оказанию помощи Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В апреле союзники по НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, создав фонд в размере 100 млрд евро (107 млрд долл.), пишет Reuters.

Согласно планам НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн (контактная группа по обороне Украины — ред).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство страны ранее выступало против этого плана.

Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на давление, — заявил он на западе в Лондоне.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Война в Украине — позиция Венгрии

Власти Венгрии все время пытаются блокировать выделение помощи Украине. В частности, ранее эта страна ветировала 50 млрд евро помощи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. Альянс якобы может пересечь "красную линию".

Как заявил главный дипломат Венгрии, европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне.

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