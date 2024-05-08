В Венгрии назвали "сумасшедшей" миссию НАТО по оказанию помощи Украине

Согласно планам НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн.

Венгрия против оказания помощи Украине от НАТО

Венгрия не будет участвовать в "сумасшедшей миссии" НАТО по оказанию помощи Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В апреле союзники по НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, создав фонд в размере 100 млрд евро (107 млрд долл.), пишет Reuters.

Согласно планам НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн (контактная группа по обороне Украины — ред). Поделиться

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство страны ранее выступало против этого плана.

Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на давление, — заявил он на западе в Лондоне. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Война в Украине — позиция Венгрии

Власти Венгрии все время пытаются блокировать выделение помощи Украине. В частности, ранее эта страна ветировала 50 млрд евро помощи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. Альянс якобы может пересечь "красную линию".

Как заявил главный дипломат Венгрии, европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать пути участия в войне.