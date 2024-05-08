По словам руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, несмотря на продвижение оккупационной армии РФ на фронте, Украина все еще может одержать победу в развязанной Россией преступной войне.
Как в НАТО оценивают ситуацию на фронте в Украине
Бауэр признал, что задержка западных партнеров с помощью Украины негативно отразилась на ситуации в войне в Украине.
Глава военного комитета НАТО отметил, что Украина еще имеет шансы на победу в войне, поскольку продвижение и успехи российских оккупантов на фронте остаются ограниченными и не приобрели стратегический характер.
Он отметил, что западные партнеры могут и дальше оказывать военную помощь Украине либо за счет исчерпания собственных запасов, либо из-за давления на оборонную промышленность по увеличению производственных мощностей.
Что говорят в Украине
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российским оккупантам удалось прорваться в Красногоровку Донецкой области, однако украинские военные уже заблокировали продвижение штурмовых групп преступной армии РФ.
Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.
В то же время, по словам командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, сейчас на фронте в Украине складывается едва ли не самая угрожающая ситуация с начала развязанной Россией масштабной преступной войны.
Он добавил, что украинские военные готовятся к такому сценарию и делают все возможное.
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