В НАТО оценили наступление армии РФ и перспективы победы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В НАТО оценили наступление армии РФ и перспективы победы Украины

Роб Бауэр
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Источник:  VRT News

По словам руководителя военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, несмотря на продвижение оккупационной армии РФ на фронте, Украина все еще может одержать победу в развязанной Россией преступной войне.

Как в НАТО оценивают ситуацию на фронте в Украине

Бауэр признал, что задержка западных партнеров с помощью Украины негативно отразилась на ситуации в войне в Украине.

Глава военного комитета НАТО отметил, что Украина еще имеет шансы на победу в войне, поскольку продвижение и успехи российских оккупантов на фронте остаются ограниченными и не приобрели стратегический характер.

Самое важное, что мы продолжаем посылать помощь. И чем дольше идет война, тем сложнее это делать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не бесконечны, — предупредил Бауэр.

Он отметил, что западные партнеры могут и дальше оказывать военную помощь Украине либо за счет исчерпания собственных запасов, либо из-за давления на оборонную промышленность по увеличению производственных мощностей.

Вероятно, понадобится минимум год для того, чтобы действительно достичь большего производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. На оккупированной части Украины находится 450 тыс. россиян, — пояснил глава военного комитета НАТО.

Что говорят в Украине

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российским оккупантам удалось прорваться в Красногоровку Донецкой области, однако украинские военные уже заблокировали продвижение штурмовых групп преступной армии РФ.

Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59 бригады, враг был блокирован и он пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают, — объяснил спикер ОСУВ "Хортица".

В то же время, по словам командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, сейчас на фронте в Украине складывается едва ли не самая угрожающая ситуация с начала развязанной Россией масштабной преступной войны.

В 2022 году мы увидели несовременную русскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев — Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся, — подчеркнул Жорин.

Он добавил, что украинские военные готовятся к такому сценарию и делают все возможное.

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