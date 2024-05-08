За інформацією аналітиків у матеріалі видання Foreign Affairs, Україна має продовжувати атакувати дронами НПЗ на території Росії.

Чому важливо продовжувати атаки по російських НПЗ

У матеріалі видання зазначається, що атаки українських дронів по НПЗ на території Росії завдають відчутної шкоди нафтопереробній галузі країни-агресорки, а також впливають на ціну на світовому ринку нафти.

Підкреслюється, що з жовтня минулого року Україна не менше 20 разів атакувала російські НПЗ.

В результаті цього було знищено або пошкоджено не менше 14% російської потужності з нафтопереробки.

Через це російська влада змушена була на півроку ввести заборону на експорт бензину.

Наразі Росія, яка є одним з найбільших виробників нафти, змушена купляти бензин в інших країн.

При цьому у Білому домі не підтримують атаки українських безпілотників по російських НПЗ.

Критика з боку Вашингтона недоречна: атаки на нафтопереробні заводи не матимуть такого впливу на глобальні енергетичні ринки, якого побоюються офіційні особи США. Ці удари зменшують здатність Росії перетворювати свою нафту на придатні для використання продукти; вони не впливають на обсяг нафти, яку він може видобути або експортувати. Фактично, маючи менші внутрішні нафтопереробні потужності, Росія буде змушена експортувати більше своєї сирої нафти, а не менше, штовхаючи світові ціни вниз, а не вгору, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Чи може Україна спровокувати зростання світових цін на нафту

Зазначається, що поки Україна обмежується виключно ударами по НПЗ на території Росії, це навряд чи призведе до зростання світових цін на нафту.

Разом з тим ці удари можуть "завдати болю" всередині Росії, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне паливо, почали різко зростати.

Ці удари досягають тих самих цілей, які поставили перед собою західні партнери України шляхом санкцій та обмеження цін на російську нафту, але які значною мірою не були досягнуті: погіршити фінансову та матеріально-технічну здатність Росії вести війну, одночасно обмеживши ширшу шкоду світовій економіці. Київ повинен перемагати там, де він може, а кампанія зі знищення російських нафтопереробних потужностей приносить користь Україні з обмеженим ризиком, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Видання наголошує, що Україна зосередила свої атаки саме на нафтопереробних заводах, а не на родовищах нафти чи інфраструктурі експорту сирої нафти.