За інформацією аналітиків у матеріалі видання Foreign Affairs, Україна має продовжувати атакувати дронами НПЗ на території Росії.
Чому важливо продовжувати атаки по російських НПЗ
У матеріалі видання зазначається, що атаки українських дронів по НПЗ на території Росії завдають відчутної шкоди нафтопереробній галузі країни-агресорки, а також впливають на ціну на світовому ринку нафти.
Підкреслюється, що з жовтня минулого року Україна не менше 20 разів атакувала російські НПЗ.
В результаті цього було знищено або пошкоджено не менше 14% російської потужності з нафтопереробки.
Через це російська влада змушена була на півроку ввести заборону на експорт бензину.
Наразі Росія, яка є одним з найбільших виробників нафти, змушена купляти бензин в інших країн.
При цьому у Білому домі не підтримують атаки українських безпілотників по російських НПЗ.
Чи може Україна спровокувати зростання світових цін на нафту
Зазначається, що поки Україна обмежується виключно ударами по НПЗ на території Росії, це навряд чи призведе до зростання світових цін на нафту.
Разом з тим ці удари можуть "завдати болю" всередині Росії, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне паливо, почали різко зростати.
Видання наголошує, що Україна зосередила свої атаки саме на нафтопереробних заводах, а не на родовищах нафти чи інфраструктурі експорту сирої нафти.
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