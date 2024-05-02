Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео

В Краснодарському краї РФ 2 травня пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод.
Що відомо про атаку по НПЗ у Краснодарському краї РФ
Зазначається, що загалом було три вибухи, а місцеві жителі чули характерний звук двигунів, вірогідно дронів, що лунав у небі.
Стверджується, нібито безпілотники летіли у бік нафтопереробного заводу, але були збиті ППО на підльоті до нього, та нібито впали за кілька кілометрів від заводу. Російські пропагандисти кажуть, що дрони — українські.
Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає. Місцевий губернатор про подію нічого не повідомляв.
Варто зазначити, що Афіпський НПЗ раніше вже був атакований безпілотниками, та горів в результаті ударів БПЛА — це сталося у жовтні минулого року. Додамо, що за даними джерел, тоді цей нафтопереробний завод атакувала СБУ, і внаслідок проведення спецоперації було уражено дороге обладнання.
У Шойгу скаржаться на атаку дронів у пʼяти областях РФ
В Міноборони РФ стверджують, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу. У "нальоті" дронів в російському міністерстві традиційно обвинувачують Україну.
Як оголошено у звіті Міноборони РФ, під час бойової роботи по "відбиттю атаки дронів" були ліквідовані:
5 БПЛА — у Брянській області,
3 — у Краснодарській області,
2 — у Ростовській області,
1 — у Бєлгородській області,
1 — у Курській області.
Зокрема губернатор Орловської області заявив, що "під час знешкодження" дронів на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені енергооб'єкти, та було порушення електропостачання низки домоволодінь.
В Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.
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