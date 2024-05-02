Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
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Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

В Краснодарському краї РФ 2 травня пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод.

Що відомо про атаку по НПЗ у Краснодарському краї РФ

Зазначається, що загалом було три вибухи, а місцеві жителі чули характерний звук двигунів, вірогідно дронів, що лунав у небі.

Стверджується, нібито безпілотники летіли у бік нафтопереробного заводу, але були збиті ППО на підльоті до нього, та нібито впали за кілька кілометрів від заводу. Російські пропагандисти кажуть, що дрони — українські.

Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає. Місцевий губернатор про подію нічого не повідомляв.

Варто зазначити, що Афіпський НПЗ раніше вже був атакований безпілотниками, та горів в результаті ударів БПЛА — це сталося у жовтні минулого року. Додамо, що за даними джерел, тоді цей нафтопереробний завод атакувала СБУ, і внаслідок проведення спецоперації було уражено дороге обладнання.

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В Міноборони РФ стверджують, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу. У "нальоті" дронів в російському міністерстві традиційно обвинувачують Україну.

Як оголошено у звіті Міноборони РФ, під час бойової роботи по "відбиттю атаки дронів" були ліквідовані:

  • 5 БПЛА — у Брянській області,

  • 3 — у Краснодарській області,

  • 2 — у Ростовській області,

  • 1 — у Бєлгородській області,

  • 1 — у Курській області.

Зокрема губернатор Орловської області заявив, що "під час знешкодження" дронів на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені енергооб'єкти, та було порушення електропостачання низки домоволодінь.

В Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

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