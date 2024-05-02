Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ — видео

В Краснодарском крае РФ 2 мая прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Что известно об атаке по НПЗ в Краснодарском крае РФ

Отмечается, что в общей сложности было три взрыва, а местные жители слышали характерный звук двигателей, вероятно дронов, раздававшихся в небе.

Утверждается, что беспилотники летели в сторону нефтеперерабатывающего завода, но были сбиты ПВО на подлете к нему, и якобы упали в нескольких километрах от завода. Российские пропагандисты говорят, что дроны — украинские.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет. Местный губернатор о происшествии ничего не сообщал.

Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее уже был атакован беспилотниками и горел в результате ударов БПЛА — это произошло в октябре прошлого года. Добавим, что по данным источников, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

В Шойге жалуются на атаку дронов в пяти областях РФ

В Минобороны РФ утверждают, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа. В "налете" дронов в российском министерстве традиционно обвиняют Украину.

Как объявлено в отчете Минобороны РФ, во время боевой работы по "отражению атаки дронов" были ликвидированы:

5 БПЛА — в Брянской области,

3 — в Краснодарской области,

2 — в Ростовской области,

1 — в Белгородской области,

1 — в Курской области.

В частности, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.

В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.