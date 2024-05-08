По информации аналитиков в материале издания Foreign Affairs, Украина должна продолжать атаковать дронами НПЗ на территории России.

Почему важно продолжать атаки по российским НПЗ

В материале издания отмечается, что атаки украинских дронов по НПЗ на территории России наносят ощутимый ущерб нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессорки, а также влияют на цену на мировом рынке нефти.

Подчеркивается, что с октября прошлого года Украина не менее 20 раз атаковала российские НПЗ.

В результате были уничтожены или повреждены не менее 14% российской мощности по нефтепереработке.

Поэтому российские власти вынуждены были на полгода ввести запрет на экспорт бензина.

Россия, которая является одним из крупнейших производителей нефти, вынуждена покупать бензин у других стран.

При этом в Белом доме не поддерживают атаки украинских беспилотников по российским НПЗ.

Критика со стороны Вашингтона неуместна: атаки на нефтеперерабатывающие заводы не окажут такого влияния на глобальные энергетические рынки, которого опасаются официальные лица США. Эти удары уменьшают способность России превращать свою нефть в пригодные для использования продукты; они не влияют на объем нефти, которую может добыть или экспортировать. Фактически, обладая меньшими внутренними нефтеперерабатывающими мощностями, Россия будет вынуждена экспортировать больше своей сырой нефти, а не меньше, толкая мировые цены вниз, а не вверх, — говорится в материале издания. Поделиться

Может ли Украина спровоцировать рост мировых цен на нефть

Отмечается, что пока Украина ограничивается только ударами по НПЗ на территории России, это вряд ли приведет к росту мировых цен на нефть.

Вместе с тем эти удары могут "нанести боль" внутри России, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали резко расти.

Эти удары достигают тех же целей, которые поставили перед собой западные партнеры Украины путем санкций и ограничения цен на российскую нефть, но в значительной степени не достигнутые: ухудшить финансовую и материально-техническую способность России вести войну, одновременно ограничив более широкий ущерб мировой экономике. Киев должен побеждать там, где он может, а кампания по уничтожению российских нефтеперерабатывающих мощностей приносит пользу Украине с ограниченным риском, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Издание отмечает, что Украина сосредоточила свои атаки именно на нефтеперерабатывающих заводах, а не на месторождениях нефти или инфраструктуре экспорта сырой нефти.