По информации аналитиков в материале издания Foreign Affairs, Украина должна продолжать атаковать дронами НПЗ на территории России.
Почему важно продолжать атаки по российским НПЗ
В материале издания отмечается, что атаки украинских дронов по НПЗ на территории России наносят ощутимый ущерб нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессорки, а также влияют на цену на мировом рынке нефти.
Подчеркивается, что с октября прошлого года Украина не менее 20 раз атаковала российские НПЗ.
В результате были уничтожены или повреждены не менее 14% российской мощности по нефтепереработке.
Поэтому российские власти вынуждены были на полгода ввести запрет на экспорт бензина.
Россия, которая является одним из крупнейших производителей нефти, вынуждена покупать бензин у других стран.
При этом в Белом доме не поддерживают атаки украинских беспилотников по российским НПЗ.
Может ли Украина спровоцировать рост мировых цен на нефть
Отмечается, что пока Украина ограничивается только ударами по НПЗ на территории России, это вряд ли приведет к росту мировых цен на нефть.
Вместе с тем эти удары могут "нанести боль" внутри России, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали резко расти.
Издание отмечает, что Украина сосредоточила свои атаки именно на нефтеперерабатывающих заводах, а не на месторождениях нефти или инфраструктуре экспорта сырой нефти.
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