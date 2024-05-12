Навіщо насправді РФ розпочала Харківський наступ — дані аналітиків

Як вважає американський Інститут вивчення війни, новий наступ російських загарбників на Харківську область має кілька ключових цілей, які не стосуються безпосередньо захоплення території регіону.

Для чого Путіну Харківський наступ

На переконання команди ISW, насамперед Кремль розраховує на те, що зможе:

відтягнути сили ЗСУ з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

Окрім того, наголошується, що армія РФ проводить відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.

Оголошена чисельність російських підрозділів, які беруть участь у цих обмежених операціях, а також угруповання російських військ, розгорнуте вздовж кордону на північному сході України, вказує на те, що російські війська не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення міста Харкова, — зазначає команда ISW. Поширити

Американські аналітики також додають, що армія РФ змогла просунутися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища.

Новий Харківський наступ армії РФ — перші подробиці

10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Бійцям ЗСУ вдалося зупинити солдатів РФ та відкинути їх назад.

Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.