Навіщо насправді РФ розпочала Харківський наступ — дані аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо насправді РФ розпочала Харківський наступ — дані аналітиків

армія РФ
Джерело:  ISW

Як вважає американський Інститут вивчення війни, новий наступ російських загарбників на Харківську область має кілька ключових цілей, які не стосуються безпосередньо захоплення території регіону.

Для чого Путіну Харківський наступ

На переконання команди ISW, насамперед Кремль розраховує на те, що зможе:

  1. відтягнути сили ЗСУ з інших напрямків,

  2. просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії,

  3. створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

Окрім того, наголошується, що армія РФ проводить відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.

Оголошена чисельність російських підрозділів, які беруть участь у цих обмежених операціях, а також угруповання російських військ, розгорнуте вздовж кордону на північному сході України, вказує на те, що російські війська не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення міста Харкова, — зазначає команда ISW.

Американські аналітики також додають, що армія РФ змогла просунутися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища.

Новий Харківський наступ армії РФ — перші подробиці

10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Бійцям ЗСУ вдалося зупинити солдатів РФ та відкинути їх назад.

Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

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