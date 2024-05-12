Сибірський батальйон записав термінове звернення до солдатів РФ — відео

Вранці 12 травня бійці Сибірського батальйону, які воюють на боці України проти російських загарбників, відреагували на новий наступ армії РФ на Харківську область.

Сиббат закликає російських військових повстати проти режиму Путіна

За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України через хворі амбіції старого маразматика (російського диктатора Володимира Путіна — ред.). Ми цінуємо життя кожного, і закликаємо російських солдатів та офіцерів переходити на наш бік. Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", — заявили бійці Сиббату під час нового звернення. Поширити

Вони також вкотре звернули увагу солдатів РФ на те, що це єдиний вірний шлях боротьби за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його поплічників.

Російські добровольчі сили наголосили, що вже багато військових ворожої армії зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність.

Приєднуйтесь й ви, переходьте на бік правди, — підсумували воїни Сибірського батальйону.

РДК також відреагував на Харківський наступ армії РФ

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр “Фортуна” вважає, що диктатор Володимир Путін уже провалив Харківський наступ, який розпочався 10 травня.

На його переконання, це просто чергова спроба Кремля добитися хоч якихось суттєвих успіхів на фронті.

Окрім того, цей наступ продемонстрував реальне ставлення командування РФ до своїх солдатів та ситуацію в армії загалом.