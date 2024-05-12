Сибирский батальон записал срочное обращение к солдатам РФ — видео

Утром 12 мая бойцы Сибирского батальона, сражающиеся на стороне Украины против российских захватчиков, отреагировали на новое наступление армии РФ на Харьковскую область.

Сиббат призывает российских военных восстать против режима Путина

По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.

Обращаемся к российским военнослужащим, которые принимают участие в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться в том, что ваше командование использует Вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины за больные амбиции старого маразматика. Мы ценим жизнь каждого, и призываем российских солдат и офицеров переходить на нашу сторону. Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Русского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", — заявили бойцы Сиббату во время нового обращения. Поделиться

Они также снова обратили внимание солдат РФ на то, что это единственный верный путь борьбы за свободную и сильную Россию будущего без Путина и его приспешников.

Российские добровольческие силы подчеркнули, что уже многие военные вражеские армии сделали правильный выбор и сдались в плен, сохранив свою жизнь и достоинство.

Присоединяйтесь и вы, переходите на сторону правды, — подытожили воины Сибирского батальона. Поделиться

РДК также отреагировал на Харьковское наступление армии РФ

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" считает, что диктатор Владимир Путин уже провалил Харьковское наступление, которое началось 10 мая.

По его убеждению, это просто очередная попытка Кремля добиться хоть каких-либо существенных успехов на фронте.

Кроме того, это наступление продемонстрировало реальное отношение командования РФ к своим солдатам и ситуацию в армии в целом.