Силы обороны уничтожили более 1200 солдат РФ и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 482 290 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7454 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 14375 (+22) ед;

артиллерийских систем — 12472 (+30) ед;

РСЗО — 1066 (+2) ед.;

средства ПВО — 797 (+1) ед;

самолетов — 350 (+0) ед;

вертолетов — 325 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9910 (+42) ед;

крылатые ракеты — 2194 (+1) ед;

корабли/катера — 26 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 16819 (+64) ед;

специальная техника — 2042 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районах сосредоточения личного состава противника.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.