Силы обороны уничтожили более 1200 солдат РФ и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 482 290 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7454 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 14375 (+22) ед;
артиллерийских систем — 12472 (+30) ед;
РСЗО — 1066 (+2) ед.;
средства ПВО — 797 (+1) ед;
самолетов — 350 (+0) ед;
вертолетов — 325 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9910 (+42) ед;
крылатые ракеты — 2194 (+1) ед;
корабли/катера — 26 (+0) ед;
подводные лодки — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 16819 (+64) ед;
специальная техника — 2042 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районах сосредоточения личного состава противника.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.
На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.
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