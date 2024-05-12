Силы обороны уничтожили более 1200 солдат РФ и 30 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили более 1200 солдат РФ и 30 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 482 290 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7454 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 14375 (+22) ед;

  • артиллерийских систем — 12472 (+30) ед;

  • РСЗО — 1066 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 797 (+1) ед;

  • самолетов — 350 (+0) ед;

  • вертолетов — 325 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9910 (+42) ед;

  • крылатые ракеты — 2194 (+1) ед;

  • корабли/катера — 26 (+0) ед;

  • подводные лодки — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16819 (+64) ед;

  • специальная техника — 2042 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районах сосредоточения личного состава противника.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области, отмечает Генштаб.

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