Сили оборони знищили понад 1200 солдатів РФ та 30 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 482 290 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1260 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7454 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 14375 (+22) од.;

артилерійських систем — 12472 (+30) од.;

РСЗВ — 1066 (+2) од.;

засоби ППО — 797 (+1) од.;

літаків — 350 (+0) од.;

гелікоптерів — 325 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9910 (+42) од.;

крилаті ракети — 2194 (+1) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16819 (+64) од.;

спеціальна техніка — 2042 (+2) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.