Сили оборони знищили понад 1200 солдатів РФ та 30 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони знищили понад 1200 солдатів РФ та 30 артсистем

Генштаб ЗСУ
всу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 482 290 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1260 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7454 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 14375 (+22) од.;

  • артилерійських систем — 12472 (+30) од.;

  • РСЗВ — 1066 (+2) од.;

  • засоби ППО — 797 (+1) од.;

  • літаків — 350 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 325 (+1) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9910 (+42) од.;

  • крилаті ракети — 2194 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 (+0) од.;

  • підводні човни — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16819 (+64) од.;

  • спеціальна техніка — 2042 (+2) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області, — зазначає Генштаб.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ уразили російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку
110 ОМБр
Су-25
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 28 атак армії РФ за добу на Бахмутському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ залишили деякі позиції на півночі Харківщини
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?