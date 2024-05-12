ГУР было известно о планах наступления российской армии на Харьковщину

Действия российской армии на Харьковщине начались по графику, известному украинской разведке.
ГУР было известно о планах наступления врага на Харьковщину
По словам Юсова, вместе с Силами безопасности и обороны в Харьковском направлении сейчас воюют с врагом и спецназовцы и спецподразделения ГУР МО Украины.
Он подчеркнул, что враг несет большие потери.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.
Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.
По состоянию на 12 мая по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.
По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-