ГУР было известно о планах наступления российской армии на Харьковщину

Действия российской армии на Харьковщине начались по графику, известному украинской разведке.

ГУР было известно о планах наступления врага на Харьковщину

Действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором были проинформированы Главным управлением разведки все инстанции, руководство и командование. Принимаются необходимые меры. Андрей Юсов Представитель ГУР

По словам Юсова, вместе с Силами безопасности и обороны в Харьковском направлении сейчас воюют с врагом и спецназовцы и спецподразделения ГУР МО Украины.

Он подчеркнул, что враг несет большие потери.

Вся необходимая информация обнародуется Генеральным штабом, в частности, — отметил Юсов. Поделиться

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ, — рассказал генерал. Поделиться

Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

По состоянию на 12 мая по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.