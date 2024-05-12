ГУР было известно о планах наступления российской армии на Харьковщину
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР было известно о планах наступления российской армии на Харьковщину

гур
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Действия российской армии на Харьковщине начались по графику, известному украинской разведке.

ГУР было известно о планах наступления врага на Харьковщину

Действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором были проинформированы Главным управлением разведки все инстанции, руководство и командование. Принимаются необходимые меры.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

По словам Юсова, вместе с Силами безопасности и обороны в Харьковском направлении сейчас воюют с врагом и спецназовцы и спецподразделения ГУР МО Украины.

Он подчеркнул, что враг несет большие потери.

Вся необходимая информация обнародуется Генеральным штабом, в частности, — отметил Юсов.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ, — рассказал генерал.

Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

По состоянию на 12 мая по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.

По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

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