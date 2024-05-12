Продолжаются бои вдоль границы с РФ. Сырский описал ситуацию в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются бои. Они проходят в районах, расположенных вдоль границы с Россией.

Какая ситуация в Харьковской области

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ, — рассказал генерал. Поделиться

Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

В частности в области:

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.

Зачем Путину Харьковское наступление

По убеждению команды ISW, в первую очередь Кремль рассчитывает на то, что сможет:

оттянуть силы ВСУ по другим направлениям, продвинуться в Харьков на расстояние достижения выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

Кроме того, отмечается, что армия РФ проводит относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.

Объявленная численность российских подразделений, участвующих в этих ограниченных операциях, а также группировка российских войск, развернутая вдоль границы на северо-востоке Украины, указывает на то, что российские войска не проводят широкомасштабную операцию по оцеплению или захвату города Харькова, — отмечает команда ISW. Поделиться

Американские аналитики также добавляют, что армия РФ смогла продвинуться, по меньшей мере, до окраин Огурцового и Гатища.