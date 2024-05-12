Продолжаются бои вдоль границы с РФ. Сырский описал ситуацию в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются бои. Они проходят в районах, расположенных вдоль границы с Россией.
Какая ситуация в Харьковской области
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.
Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.
В частности в области:
На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.
На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.
Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.
Зачем Путину Харьковское наступление
По убеждению команды ISW, в первую очередь Кремль рассчитывает на то, что сможет:
оттянуть силы ВСУ по другим направлениям,
продвинуться в Харьков на расстояние достижения выстрелов артиллерии,
создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.
Кроме того, отмечается, что армия РФ проводит относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.
Американские аналитики также добавляют, что армия РФ смогла продвинуться, по меньшей мере, до окраин Огурцового и Гатища.
По состоянию на 12 мая по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.
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