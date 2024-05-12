Тривають бої вздовж кордону з РФ. Сирський описав ситуацію на Харківщині

У Харківській області тривають бої. Вони проходять у районах, що розташовані вздовж кордону з Росією.

Яка ситуація на Харківщині

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.

На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ, — розповів генерал. Поширити

Сирський зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

Зокрема в області:

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.

Для чого Путіну Харківський наступ

На переконання команди ISW, насамперед Кремль розраховує на те, що зможе:

відтягнути сили ЗСУ з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

Окрім того, наголошується, що армія РФ проводить відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.

Оголошена чисельність російських підрозділів, які беруть участь у цих обмежених операціях, а також угруповання російських військ, розгорнуте вздовж кордону на північному сході України, вказує на те, що російські війська не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення міста Харкова, — зазначає команда ISW. Поширити

Американські аналітики також додають, що армія РФ змогла просунутися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища.