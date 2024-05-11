Путін провалив Харківський наступ — РДК

“Харківський наступ” показав реальне відношення Росії до своїх солдатів — РДК

Російський доброволець Олександр на псевдо “Фортуна” впевнений, що авантюра Росії щодо наступу на Харків зроблена спеціально до “сакральних дат”, щоб показати хоч якісь успіхи на фронті.

Вкотре авантюра з «Харківським наступом» показала реальне ставлення командування РФ до своїх солдатів та ситуацію в армії загалом. Прикордоння Росії всіюється трупами російських солдатів від прицільного вогню мінометних обстрілів лише для того, щоб генерали показали в Кремлі хоч якісь перемоги на тлі сакральних для Путіна дат — його інавгурації та свята 9 травня. Олександр “Фортуна” Начальник штабу РДК

Олександр “Фортуна” також звернувся до російських військовослужбовців.

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Фортуна з РДК про майбутнє учасників "СВО"

У документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” начальник штабу РДК Олександр “Фортуна” розповів, що тих росіян, які вірять у цілі “СВО” неможливо перевиховати, а лише знищити.



Люди, які вірять у цілі “СВО”, хай їдуть у “СВО”. Ми на них чекаємо, сподіваємося, що їх приїде якнайбільше. Тому що з цими людьми неможливо вже щось зробити. Їм неможливо щось довести, їх перевиховати. Тому я вважаю, що вони мають приїхати та померти.

Щодо тих, хто сумнівається, то Фортуна закликає їх починати визначатися із системою координат у житті, оскільки майже два роки сумнівів — це забагато.