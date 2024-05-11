Путін провалив Харківський наступ — РДК

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр “Фортуна” оцінив “Харківський наступ” Путіна, який відбувся 10 травня.
“Харківський наступ” показав реальне відношення Росії до своїх солдатів — РДК
Російський доброволець Олександр на псевдо “Фортуна” впевнений, що авантюра Росії щодо наступу на Харків зроблена спеціально до “сакральних дат”, щоб показати хоч якісь успіхи на фронті.
Олександр “Фортуна” також звернувся до російських військовослужбовців.
Фортуна з РДК про майбутнє учасників "СВО"
У документальному фільмі online.ua "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” начальник штабу РДК Олександр “Фортуна” розповів, що тих росіян, які вірять у цілі “СВО” неможливо перевиховати, а лише знищити.
Люди, які вірять у цілі “СВО”, хай їдуть у “СВО”. Ми на них чекаємо, сподіваємося, що їх приїде якнайбільше. Тому що з цими людьми неможливо вже щось зробити. Їм неможливо щось довести, їх перевиховати. Тому я вважаю, що вони мають приїхати та померти.
Щодо тих, хто сумнівається, то Фортуна закликає їх починати визначатися із системою координат у житті, оскільки майже два роки сумнівів — це забагато.
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