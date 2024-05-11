Путин провалил Харьковское наступление — РДК

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" оценил "Харьковское наступление" Путина, которое состоялось 10 мая.
"Харьковское наступление" показало реальное отношение России к своим солдатам — РДК
Российский доброволец Александр на псевдо "Фортуна" уверен, что авантюра России относительно наступления на Харьков сделана специально к "сакральным датам", чтобы показать хоть какие-то успехи на фронте.
Александр "Фортуна" также обратился к российским военнослужащим.
Фортуна из РДК о будущем участников "СВО"
В документальном фильме online.ua "Блидий моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" начальник штаба РДК Александр "Фортуна" рассказал, что тех россиян, которые верят в цели "СВО", невозможно перевоспитать, а только уничтожить.
Люди, которые верят в цели СВО, пусть едут в СВО. Мы их ждем, надеемся, что их приедет как можно больше. Потому что с этими людьми невозможно уже что-либо сделать. Им невозможно что-либо доказать, их перевоспитать. Поэтому я считаю, что они должны приехать и умереть.
Что касается сомневающихся, то Фортуна призывает их начинать определяться с системой координат в жизни, поскольку почти два года сомнений — это слишком много.
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