Путин провалил Харьковское наступление — РДК
Категория
Украина
Дата публикации

Путин провалил Харьковское наступление — РДК

"Фортуна"
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Источник:  online.ua

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" оценил "Харьковское наступление" Путина, которое состоялось 10 мая.

"Харьковское наступление" показало реальное отношение России к своим солдатам — РДК

Российский доброволец Александр на псевдо "Фортуна" уверен, что авантюра России относительно наступления на Харьков сделана специально к "сакральным датам", чтобы показать хоть какие-то успехи на фронте.

В очередной раз авантюра с «Харьковским наступлением» показала реальное отношение командования РФ к своим солдатам и ситуацию в армии в целом. Пограничника России всеается трупами российских солдат от прицельного огня минометных обстрелов лишь для того, чтобы генералы показали в Кремле хоть какие-то победы на фоне дат сакральных для Путина — его инаугурации и праздника 9 мая.

Александр "Фортуна"

Александр "Фортуна"

Начальник штаба РДК

Александр "Фортуна" также обратился к российским военнослужащим.

Если тебе надоело участвовать в мясорубках и чувствовать к себе скотское отношение командования и сослуживцев — вступай в ряды Русского Добровольческого Корпуса.

Фортуна из РДК о будущем участников "СВО"

В документальном фильме online.ua "Блидий моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" начальник штаба РДК Александр "Фортуна" рассказал, что тех россиян, которые верят в цели "СВО", невозможно перевоспитать, а только уничтожить.

Люди, которые верят в цели СВО, пусть едут в СВО. Мы их ждем, надеемся, что их приедет как можно больше. Потому что с этими людьми невозможно уже что-либо сделать. Им невозможно что-либо доказать, их перевоспитать. Поэтому я считаю, что они должны приехать и умереть.

Что касается сомневающихся, то Фортуна призывает их начинать определяться с системой координат в жизни, поскольку почти два года сомнений — это слишком много.

Люди, которые хотят вступить в РДК или помогают РДК, говорит начальник штаба добровольцев, должны просто это сделать.

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