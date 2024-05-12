Солдаты РФ начали сдаваться в плен во время наступления на Харьковщину — ГУР

Во время наступления на Харьковщину российская армия несет значительные потери. Также зафиксированы случаи сдачи в плен.
В ГУР рассказали детали боев на Харьковщине
Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, оккупанты РФ бросили в Харьковскую область солдат Московского и Ленинградского военных округов.
Он обратился к россиянам и призвал сдаваться в плен. Представитель ГУР отметил, что такие случаи уже есть.
Юсов добавил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантов относительно наступления в Харьковской области. Соответствующие органы были проинформированы.
По его словам, в Харьковской области продолжаются бои, в которых также участвуют спецназовцы ГУР.
Новое Харьковское наступление армии РФ — первые подробности
10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.
Бойцам ВСУ удалось остановить солдат РФ и отбросить их обратно.
Годом глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.
По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
По состоянию на 12 мая по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.
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