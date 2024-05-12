Солдаты РФ начали сдаваться в плен во время наступления на Харьковщину — ГУР

Во время наступления на Харьковщину российская армия несет значительные потери. Также зафиксированы случаи сдачи в плен.

В ГУР рассказали детали боев на Харьковщине

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, оккупанты РФ бросили в Харьковскую область солдат Московского и Ленинградского военных округов.

Он обратился к россиянам и призвал сдаваться в плен. Представитель ГУР отметил, что такие случаи уже есть.

Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потери и будущие в том числе, было принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине. Андрей Юсов Представитель ГУР

Юсов добавил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантов относительно наступления в Харьковской области. Соответствующие органы были проинформированы.

Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство были проинформированы, — сказал Юсов. Поделиться

По его словам, в Харьковской области продолжаются бои, в которых также участвуют спецназовцы ГУР.

Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности, добавил разведчик. Поделиться

Новое Харьковское наступление армии РФ — первые подробности

10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Бойцам ВСУ удалось остановить солдат РФ и отбросить их обратно.

Годом глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.

По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.