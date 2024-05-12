Солдати РФ почали здаватися в полон під час наступу на Харківщину — ГУР

Під час наступу на Харківщину російська армія зазнає значних втрат. Також зафіксовані випадки здачі в полон.
У ГУР розповіли деталі боїв на Харківщині
Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, окупанти РФ кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів.
Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник ГУР зазначив, що такі випадки вже є.
Юсов додав, що українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані.
За його словами, у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР.
Новий Харківський наступ армії РФ — перші подробиці
10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.
Бійцям ЗСУ вдалося зупинити солдатів РФ та відкинути їх назад.
годом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.
На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
Станом на 12 травня за даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.
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