Солдати РФ почали здаватися в полон під час наступу на Харківщину — ГУР

Під час наступу на Харківщину російська армія зазнає значних втрат. Також зафіксовані випадки здачі в полон.

У ГУР розповіли деталі боїв на Харківщині

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, окупанти РФ кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів.

Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник ГУР зазначив, що такі випадки вже є.

Враховуючи масштаби ситуації з російським угруповуванням, їхніх втрат і майбутніх у тому числі, було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Андрій Юсов Представник ГУР

Юсов додав, що українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані.

Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано, — сказав Юсов. Поширити

За його словами, у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР.

Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема, — додав розвідник. Поширити

Новий Харківський наступ армії РФ — перші подробиці

10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Бійцям ЗСУ вдалося зупинити солдатів РФ та відкинути їх назад.

годом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.