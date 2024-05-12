Редакція видання Forbes звертає увагу на те, що станом на 12 травня немає жодних доказів того, що армія РФ дійсно планує розпочати масштабний наступ на Харків.

Чому російські окупанти змогли швидко захопити кілька сіл на Харківщині

Протягом останньої доби солдати РФ з 11-го та 44-го армійських корпусів РФ змогли дещо просунутися та окупувати кілька сіл у Харківській області.

Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон — це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону, — пояснює аналітична група Frontelligence Insight. Поширити

Що важливо розуміти, українські сили звели оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістили своїх воїнів за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

Аналітики звертають увагу на те, що гучні заяви про нібито крах української оборони є дезінформацією.

Ворожі легкоброньовані малі тактичні підрозділи, які базувалися в маленьких селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль над певними населеними пукатими.

Росіяни хочуть обдурити ЗСУ фальшивим наступом

На думку фінського аналітика Йоні Асколи припустив, армія РФ не планує просуватися на Харківщині.

Є ймовірність, що це лише продуманий обман, щоб змусити ЗСУ відвести сили від Часового Яру та міст на захід від Авдіївки. Харківський маневр противника може призвести до "зменшення наявності резервів для протидії основному наступу Росії на сході, — припускає екперт. Поширити

Як повідомив нещодавно офіцер української армії Денис Ярославський, для стримування росіян на Харківщину прибули 57-ма ОМБр і 92-га десантно-штурмова бригада та підрозділ ГУР "Kraken".