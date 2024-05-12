У Бєлгороді РФ обвалився підʼїзд багатоповерхівки. Під завалами люди — відео
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У Бєлгороді РФ обвалився підʼїзд багатоповерхівки. Під завалами люди — відео

Бєлгород
Джерело:  online.ua

У російському Бєлгороді під час повітряної тривоги і після роботи місцевої ППО зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки.

Що відомо про обвал багатоповерхівки в Бєлгороді

Як повідомляють росЗМІ, в Бєлгороді нібито працювало ППО, перед цим у місті була оголошена ракетна небезпека. Уже тоді було відомо, що в одному з районів міста піднімається стовп диму.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих під час обвалення під'їзду в Білгороді. Під завалами може перебувати понад 20 осіб.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинувачує Україну в обстрілі та стверджує, що в будинок влучив снаряд. У мережі пишуть, що на будинок впала російська керована авіабомба.

Росія неодноразово атакувала власні території

4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.

Британська розвідка зазначає, що Росія має проблеми з застосування авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території. Це створює загрозу для російського цивільного населення.

Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення, — йдеться у зведенні.

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