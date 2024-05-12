У Бєлгороді РФ обвалився підʼїзд багатоповерхівки. Під завалами люди — відео

У російському Бєлгороді під час повітряної тривоги і після роботи місцевої ППО зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки.

Що відомо про обвал багатоповерхівки в Бєлгороді

Як повідомляють росЗМІ, в Бєлгороді нібито працювало ППО, перед цим у місті була оголошена ракетна небезпека. Уже тоді було відомо, що в одному з районів міста піднімається стовп диму.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих під час обвалення під'їзду в Білгороді. Під завалами може перебувати понад 20 осіб.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинувачує Україну в обстрілі та стверджує, що в будинок влучив снаряд. У мережі пишуть, що на будинок впала російська керована авіабомба.

Росія неодноразово атакувала власні території

4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.

Британська розвідка зазначає, що Росія має проблеми з застосування авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території. Це створює загрозу для російського цивільного населення.