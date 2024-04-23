Російська авіація скинула ракету Х–59 на Бєлгородську область
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Російська авіація скинула ракету Х–59 на Бєлгородську область

ракета
Джерело:  online.ua

У Бєлгородській області Росії біля села Красне в полі виявили ракету X–59.

У Бєлгородській області РФ знайшли російську ракету

За інформацією російських журналістів, ракета "нештатно" зійшла за 92 км від кордону з Україною. Її знайшли 19 квітня. Військові РФ знищили її на місці. 

Раніше у РосЗМІ нарахували як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

Російська влада приховує такі випадки, а коли це не вдається, називає падіння "нештатним сходом боєприпасів”, — зазначає росЗМІ.

Що відомо про бомбардування авіацією РФ Бєлгородської області

За інформацією російських видань ASTRA та "Пепел", на територію Бєлгородщини російські військові злочинці скинули 250-кілограмову та 500-кілограмову авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 із фугасною боєголовкою.

Окрім цього зафіксований випадок скидання керованої авіабомби КАБ-1500.

Ще дві авіабомби впустили на Бєлгородську область російські літаки. Евакуйовано мешканців села Безимено, — зазначають російські видання.

Відомо, що ФАБ-250 виявили вранці, 28 березня, в районі села Безимено. Підкреслюється, що через виявлення авіабомби довелось евакуювати більше 140 жителів населеного пункту.

Ближче до вечора авіабомбу вивезли та знищили.

А от ФАБ-500 було виявлено у селі Нечаївка, це сталося того ж дня.

Знищувати боєприпас планували 22 квітня. Місцевих жителів не евакуювали, — підкреслюється у матеріалах російських видань.

Також стало відомо, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили коригувану авіабомбу КАБ-1500.

Цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті, що скинув російський бомбардувальник, знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань. Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.

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