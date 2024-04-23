В Белгородской области России у села Красное в поле обнаружили ракету X-59.

В Белгородской области РФ нашли российскую ракету

По информации российских журналистов, ракета "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Ее обнаружили 19 апреля. Военные РФ уничтожили ее на месте.

Ранее в РосСМИ насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Российские власти скрывают такие случаи, а когда это не удается, называют падение "нештатным сходом боеприпасов", — отмечает росСМИ. Поделиться

Что известно о бомбардировке авиацией РФ Белгородской области

По информации российских изданий ASTRA и "Пепел", на территорию Белгородщины российские военные преступники сбросили 250-килограммовую и 500-килограммовую авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.

Кроме этого зафиксирован случай сброса управляемой авиабомбы КАБ-1500.

Еще две авиабомбы впустили в Белгородскую область российские самолеты. Эвакуированы жители села Безимено, — отмечают российские издания.

Известно, что ФАБ-250 обнаружили утром, 28 марта, в районе села Безимено. Подчеркивается, что из-за обнаружения авиабомбы пришлось эвакуировать более 140 жителей населённого пункта.

К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

А вот ФАБ-500 был обнаружен в селе Нечаевка, это произошло в тот же день.

Уничтожать боеприпас планировали 22 апреля. Местных жителей не эвакуировали, подчеркивается в материалах российских изданий.

Также стало известно, что 28 марта в Белгородском районе была обнаружена корректируемая авиабомба КАБ-1500.

Этот боеприпас на 1,5 тонны в сбросившем российский бомбардировщик тротиловом эквиваленте нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань. После этого дорогу между населенными пунктами перекрыли.