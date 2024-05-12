В Белгороде РФ обрушился подъезд многоэтажки. Под завалами люди — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде РФ обрушился подъезд многоэтажки. Под завалами люди — видео

Белгород
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Источник:  online.ua

В российском Белгороде во время воздушной тревоги и после работы местной ПВО разрушен целый подъезд многоэтажки.

Что известно об обвале многоэтажки в Белгороде

Как сообщают росСМИ, в Белгороде якобы работало ПВО, перед этим в городе была объявлена ракетная опасность. Уже тогда было известно, что в одном из районов города поднимается столб дыма.

Пока известно о пяти пострадавших во время обрушения подъезда в Белгороде. Под завалами могут находиться более 20 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвиняет Украину в обстреле и утверждает, что в дом попал снаряд. В сети пишут, что на здание упала российская управляемая авиабомба.

Россия неоднократно атаковала собственные территории

4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

Британская разведка отмечает, что у России проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.

Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России удачно использовать боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения, говорится в сводке.

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