В Белгороде РФ обрушился подъезд многоэтажки. Под завалами люди — видео

В российском Белгороде во время воздушной тревоги и после работы местной ПВО разрушен целый подъезд многоэтажки.

Что известно об обвале многоэтажки в Белгороде

Как сообщают росСМИ, в Белгороде якобы работало ПВО, перед этим в городе была объявлена ракетная опасность. Уже тогда было известно, что в одном из районов города поднимается столб дыма.

Пока известно о пяти пострадавших во время обрушения подъезда в Белгороде. Под завалами могут находиться более 20 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвиняет Украину в обстреле и утверждает, что в дом попал снаряд. В сети пишут, что на здание упала российская управляемая авиабомба.

Россия неоднократно атаковала собственные территории

4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

Британская разведка отмечает, что у России проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.